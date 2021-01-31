الترويج السياحي فى مصر.. جامعة حلوان تطلق محاضرات افتراضية مع جامعة طشقند للدراسات الشرقية

بدأت أول محاضرة من السلسلة الافتراضية عن السياحة والضيافة في مصر للطلاب في جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، والتي يلقيها أعضاء هيئة تدريس من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، وذلك في إطار جهود التدويل الافتراضي للأنشطة التدريسية بجامعة حلوان، واستكمالا لفعاليات سلسلة المحاضرات الافتراضية الدولية التي نظمها مكتب العلاقات الدولية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية.





أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن هذه المحاضرات تعكس أوجه التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات العالمية الأمر الذى يسهم بدوره كبير فى تعزيز التواجد الدولى للجامعة من خلال مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس فى محاضرات دولية تعكس تميز السياحة المصرية وإقبال الدول المختلفة على الدراسة المتعمقة للتراث المصرى.





كما أعرب الدكتور اليور محمودوف نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي عن أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه حيث أن التعاون بين الجامعتين بدأ في شهر أكتوبر الماضي كما ذكر أن سلسلة المحاضرات هذه هي ضمن فعاليات "الشهر المصري" الذي تحتفل فيه جامعة طشقند بذكرى بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر واوزبكستان منذ عام ١٩٩٢، كما أعرب عن شكره وتقديره لدور مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن مجهودهم لتوطيد التعاون بين الجامعتين.





وقامت الدكتورة حنان أمين رئيس وحدة الشراكات والشبكات بمكتب العلاقات الدولية بإلقاء كلمة عن التعاون الذي تم بين الجامعتين حتى الآن وذكرت أن التعاون بين الجامعتين في مجال المحاضرات الافتراضية بدأ ٢٠٢٠ بسلسلة من المحاضرات عن الاقتصاد المصري ثم سلسلة أخرى من المحاضرات ألقاها أساتذة اللغة العربية بجامعة حلوان لطلاب قسم اللغة العربية بجامعة طشقند.





اقرأ أيضا : رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا يكشف عن خريطة الكليات الجديدة





وقدمت الأستاذة الدكتورة سها عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان الشكر لدور مكتب العلاقات الدولية في تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات وتقديم اول محاضرة عن إمكانات مصر كوجهة سياحية للأحداث الكبرى.





هذا وقد أدارت المحاضرة الدكتورة زولا يهو كوديروفا رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الخارجية والسياحة بجامعة طشقند حيث أعربت عن سعادتها لإتاحة هذه المحاضرات للطلاب بقسم السياحة.

اقرأ أيضا : رئيس وكالة الفضاء: "نيكست" قمر جديد تطلقه مصر ديسمبر.. وافتتاح أول مركز لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية 2022





بدأت أولى سلسلة المحاضرات بحضور عدد من أساتذة وطلبة قسم السياحة بجامعة طشقند الحكومية وطلبة من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.