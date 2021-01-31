توقيع 46 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية ورفع كل الإشغالات من الطرق والشوارع لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.







في نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة عده حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطه المرافق أسفرت عن الآتي:

- تحرير ٣٥ غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة بكوم حمادة

- تحرير ٥ محاضر إشغال ورفع ٢٣ حالة إشغال بالمحمودية

- تحرير ١١ وغرامة فورية ضد مخالفي ارتداء الكمامات بحوش عيسى

- إزاله ١٣٠ حالة إشغال والتحفظ على ٦١ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار

إعدام ٣٢ شيشة في المقاهى المخالفة بمركز كفر الدوار

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، اليوم السبت، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:

- رفع ١٠٠ حالة أشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة أشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد .



ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجاريه أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فورية للافراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفة عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجاريه بكوم حمادة.

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف والتحفظ على ٦ شيش.





ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق والمحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى والشاذلى والسريع والخيرى ومحور الليثى والاوتوبيس والروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن:

- رفع 162 حالة أشغال بشوارع (الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي، وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

ويذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار وايتاي البارود حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن:

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع (الجمهورية - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعة بحوش عيسى

- مصادرة 16 شيشة بكوم حمادة

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي، وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.



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