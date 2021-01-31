القاهرة 25 درجة.. الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الاثنين، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، حيث يكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية.





ويكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط غربا، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يكون الطقس دافئ نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.





وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس دافئ أيضا خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا على محافظات شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.



