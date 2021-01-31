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وزير الاتصالات: تعاقدنا مع شركات وجامعات عالمية متخصصة لمواكبة متطلبات سوق العمل.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 12:10 م
وزير الاتصالات ،
وزير الاتصالات ، المهندس عمرو طلعت
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نورهان رأفت
قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تسعى لأن تتبوأ مكانة عالية، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الوزارة تتبع المنهج "الهرمي"، عند تصميم المناهج التدريبية للشباب، الذي يتدرج من حيث التخصص، خلال مراحله.

وأضاف، خلال لقاءه لـ برنامج "صباحك مصري"، والذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن جرعات التدريب بالبرامج، مكثفة ومنوعة، وتستهدف شبابا متفوقا، وطموحا، قادرا على تحصيل العلم، والخبرات، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تهيئة الشباب لسوق العمل.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن سوق العمل الحالي، يتطلب مهارات خاصة، ومتنوعة، واتقان للغة الإنجليزية، وخبرات علمية وعملية، بالإضافة للمهارات الشخصية، والقدرات الناعمة.

وأوضح "طلعت" أن الوزارة تعاقدت مع مجموعة من الجامعات المرموقة؛ يلتحق بها الشباب؛ لتحصيل مستوى معين من العلوم، يرتقي لدرجة الماجستير، في نهاية المبادرة.

وأكمل: أنه تم التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات، لتستضيف الشباب، وتدريبهم على الأسلوب الحديث، في إدارة المشروعات، والتعامل مع الثقافات المختلفة، إلى جانب تحسين القدرات الشخصية.
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