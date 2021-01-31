مبيعات المصريين تدفع البورصة للهبوط بمنتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11558 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 14089 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4453 نقطة.











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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3375 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1100 نقطة.





في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، الأحد.