ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مبيعات المصريين تدفع البورصة للهبوط بمنتصف تعاملات الأحد

الأحد 31/يناير/2021 - 12:33 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 11558 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2365 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 14089 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 4453 نقطة.


اقرأ أيضا:
 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3375 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 1100 نقطة.

 
في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم، الأحد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

مبيعات المصريين تهبط لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات

تراجع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي ونادي الزمالك.. تفاصيل

الجهاز الطبي للأهلى يكشف موقف نجم الفريق من مواجهة الدحيل

بوتين يزور مصر مارس المقبل.. وتوقعات بعودة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور