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اقتصاد

استقرار سعر الذهب بمنتصف تعاملات الأحد

الأحد 31/يناير/2021 - 03:00 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب فى مصر خلال منتصف تعاملات اليوم، الأحد الموافق 31 يناير 2021.


واستقر سعر جرام الذهب خلال اليوم، وسجل عيار 18 نحو 696 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 812 جنيها.


أسعار الذهب في مصر اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 928 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 812 جنيها.


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ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 696 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6496 جنيها، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1858 دولارا بحسب آخر تحديث.


سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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