ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 07:02 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
Advertisements
محمد يحيي
استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-1-2021، بعد انخفاضه مساء أمس بمتوسط 3 جنيهات على الأقل  وذلك على مستوى أعيرة الذهب المختلفة لدى محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 541 جنيها .

اقرأ أيضا:
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 812 جنيها .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 928 جنيها .

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 696 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.9 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 928 ألف جنيه.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها. فيديو

لم يحدث منذ 130 عامًا.. انخفاض تاريخي في أعداد مصابي الأنفلونزا الموسمية

لم يتعرض للدغ.. شاب يحمل آلاف النحل على ذراعه| فيديو