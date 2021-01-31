سعر الذهب اليوم 31-1-2021

استقر سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-1-2021، بعد انخفاضه مساء أمس بمتوسط 3 جنيهات على الأقل وذلك على مستوى أعيرة الذهب المختلفة لدى محلات الصاغة.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 541 جنيها .
اقرأ أيضا:
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 812 جنيها .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 928 جنيها .
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 696 جنيها .
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.9 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 928 ألف جنيه.
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا