سعر الذهب اليوم 31-1-2021





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 541 جنيها .





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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب نحو 812 جنيها .





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 928 جنيها .





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 696 جنيها .





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.9 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 928 ألف جنيه.



