ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي ونادي الزمالك.. تفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 01:34 م
توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" و"نادي الزمالك"
Advertisements
كريم الخطيب
شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء عماد عبد العزيز، رئيـس اللجنـة المؤقتـة لإدارة نادي الزمـالك، مراســم توقيــع بروتوكـــول تعــاون بيــن "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و"نادي الزمالك للألعاب الرياضية"، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، حيث قام بتوقيع البروتوكول المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركــة الإنتـــاج الحربــي للمشروعــات والاستشــارات الهندسيـــة والتوريــدات العامــة، وسامي متري، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.


وأكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية بشركاتها من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الخدمية لصالح مختلف الجهات بالدولة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشراكة مع نادي الزمالك الذي يعد أحد أهم النوادي الرياضية المصرية.


 وقال إن التعاون المشترك بين الجانبين سيساهم في إحداث طفرة إنشائية ورياضية في النادي، وهو ما سينعكس على الرياضة المصرية ككل، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تحرص على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.


من جانبه، أعرب اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عن سعادته بالتعاون مع "الإنتاج الحربي"، مشيرًا إلى أن "الزمالك" سيقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات التي يحتاجها كما سيقوم بإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، معربًا عن ثقته في الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والتي أهلتها لتكون شركة رائدة فى مجالات التشييد والمقاولات وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالدولة.


وأكد المستشـار الإعلامـي لوزيـر الدولـة للإنتــاج الحربـى والمتحدث الرسمــي للوزارة محمد عيد بكر، إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية تنفيذ المشروعات التى تساهم في نشر الوعي الرياضي والحفاظ على اللياقة البدنية والصحية لأفراد الأسرة المصرية وعلى رأسهم الشباب والنشء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد الإعلان عن إنشاء 6 صوامع جديدة.. المصيلحي: القيادة السياسية مهتمة بتطوير الطاقات التخزينية.. المشاط: التمويل من خلال برنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي.. مرسي: الإنتاج الحربي تنفذ الصوامع

الإنتاج الحربي تواصل استعراض أنشطتها بفيديو جديد ضمن حملة "بنبني لبكره"

بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى لتطوير المناطق غير مخططة بشبين الكوم

توطين الصناعات.. وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول مع شركة خاصة للطلمبات

تعاون بين "الإنتاج الحربى" و"التضامن" لاستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى

لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة.. بروتوكول بين الإنتاج الحربي والتضامن..صور

ترشيحاتنا

بعد انتشاره في الصين.. تعرف على أعراض الإصابة بـ فيروس نيباه

ذكر تُفتح له أبواب السماء أمام الدعاء.. داوم عليه

كورونا يقتل الجنرال النووي الذي صمد أمام أكبر كارثة بيئية

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن صعوبة المرحلة الحالية

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن

مفاجأة الصين الكبرى للعالم .. 7 لقاحات لكورونا في وقتٍ واحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور