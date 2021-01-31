توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي ونادي الزمالك.. تفاصيل

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء عماد عبد العزيز، رئيـس اللجنـة المؤقتـة لإدارة نادي الزمـالك، مراســم توقيــع بروتوكـــول تعــاون بيــن "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و"نادي الزمالك للألعاب الرياضية"، وذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، حيث قام بتوقيع البروتوكول المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركــة الإنتـــاج الحربــي للمشروعــات والاستشــارات الهندسيـــة والتوريــدات العامــة، وسامي متري، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.









وأكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية بشركاتها من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الخدمية لصالح مختلف الجهات بالدولة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشراكة مع نادي الزمالك الذي يعد أحد أهم النوادي الرياضية المصرية.









وقال إن التعاون المشترك بين الجانبين سيساهم في إحداث طفرة إنشائية ورياضية في النادي، وهو ما سينعكس على الرياضة المصرية ككل، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تحرص على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.









من جانبه، أعرب اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عن سعادته بالتعاون مع "الإنتاج الحربي"، مشيرًا إلى أن "الزمالك" سيقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات التي يحتاجها كما سيقوم بإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، معربًا عن ثقته في الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والتي أهلتها لتكون شركة رائدة فى مجالات التشييد والمقاولات وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالدولة.







