محافظ الشرقية يهنئ أبطال فريق نادي الهوكي: أكدتم ريادتنا في الرياضة

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أبطال فريق نادي الشرقية للهوكي مواليد 2000 لتألقهم وحصولهم على الميدالية الذهبية في نهائي بطولة الجمهورية والتي أقيمت على ملعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي في الفترة من 12 نوفمبر 2020 وحتي 29 يناير 2021.

أكد محافظ الشرقية، علي أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلي أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالرياضة وتضع الرياضيين ضمن رؤية 2030.

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ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة أن لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي مواليد 2000 حصلوا علي الميدالية الذهبية بعد تغلبهم علي فريق نادي الطائرات في المباراة النهائية التي جمعت بينهم علي ملعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي بنتيجة 2/0 لافتا الي قيام اللاعب عبد الرحمن الجنايني بإحراز هدفي المباره.

يذكر أن البطولة أقيمت على ملعب نادي إتحاد الشرطة الرياضي حيث قدم فريق نادى الشرقية للهوكي مباريات قوية متفوقا على فريق الشرطة في أولى مبارياته ثم تعادل مع فريق القناة في ثاني مبارياته و اختتمت بالفوز على فريق الطائرات في المباراة النهائية التي جمعت بينهم بنتيجة 2/0 .

وعلي جانب آخر فقد أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء انطلاق فاعليات مبادرة متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY (شباب يدير شباب) بالمحافظة والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع محافظة الشرقية، بهدف تحفيز الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية لهم، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضية .

رحب محافظ الشرقية بشباب المبادرة معربًا عن تقديره لما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من مبادرات تستهدف إحداث حراك مجتمعي بمشاركة الشباب بمختلف فئاتهم وأعمارهم، مؤكدًا على دعم المحافظة لهم بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ فعاليات المبادرة والوصول الي تحقيق الهدف منها, لافتًا إلى حرص المحافظة على تحفيز الشباب لطرح أفكار ومشروعات ومبادرات جديدة تخدم المحافظة، وتنشر الثقافة الرياضية والتي تعد «أسلوب حياة» للشباب.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المبادرة التي تتبناها الوزارة ترتكز على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يجوبون الشوارع والمصالح الحكومية للقيام بتوزيع ملصقات لتوعية المواطنين والعاملين بأهمية النظافة والحفاظ علي البيئة وتعريفهم بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة بالصناديق المخصصة لها , وكذلك تقديم الشكر لعمال النظافة لما يقومون به من عمل وجهد لتحسين مستوي النظافة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين .

وقدم شباب المبادرة الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم اليوم بالديوان العام ومشاركته إعلان بدء انطلاق فاعليات المبادرة والتي تستهدف توزيع 1000 ملصق توعوي بمراكز الزقازيق وديرب نجم وبلبيس كمرحلة أولي للتوعية بأهمية النظافة ونشر أنشطة الوزارة في المحافظات والتي تستهدف خلق جيل من الشباب قادر علي العمل والبناء.