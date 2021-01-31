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تعليم

علوم عين شمس: اختبارات الكلية على فترتين.. وتقسيم الطلاب مجموعات

الأحد 31/يناير/2021 - 02:09 م
عميد علوم عين شمس
عميد علوم عين شمس
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باسنتي ناجي
وأكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاكتفاء الذاتي من تصنيع المطهرات والأدوات المعقمة والكمامات الطبية لبدء الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما أكد أنه يتم تعقيم جميع قاعات الكلية وغرف الكنترول بشكل يومي طوال الإجازة وأكثر من مرة على مدار أيام الامتحانات. 


وأوضح "رجاء" في بيان، الأحد، أن الكلية تعمل على إجراء الاختبارات على فترتين، وذلك مراعاة لعدد ساعات العاملين والحفاظ عليهم من انتشار العدوى، ويتم الأمر بتناوب بين أعضاء هئية التدريس، لافتًا إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة حفاظًا على التباعد الاجتماعي وتقسيمهم حسب الفرق الطلابية. 

 
وقال إن الكلية تعمل على تسهيل أداء الاختبارات على الطلاب، وذلك عبر وضع نوعين للاختبارات أحدهما بابل شيت ورقي يمتحنه الطلاب داخل قاعات التدريس ويعتمد على التصحيح الإلكتروني، والآخر المقالي الذي يحتوى على مختلف أنواع الأسئلة، وذلك يختلف باختلاف كل مادة. 

 
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