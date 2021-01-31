القومي للمرأة بالمنيا ينفذ دورات تدريبية لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا أنشطته وفعالياته لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث يجري حاليا تنفيذ دورة تدريبية لتعليم السيدات مهنة التفصيل والخياطة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك لمدة شهر، بالمشغل الخاص بالمجلس القومي للمرأة بمقر الفرع بشرق النيل. لمواجهة





وأوضحت الدكتورة منال ابوسمرة مقررة الفرع ان التدريب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا من المشروعات التنموية ودعم ومساندة كافة الأنشطة بهدف التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث يستهدف التدريب 30 سيدة على فترتين يوميا ولمدة شهر ، للوصول إلى فرص عمل مناسبة في هذا المجال.





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وأكدت أن فرع المجلس القومي للمرأة، واصل فعالياته وأنشطته خلال عام 2020 على الرغم من حدوث جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات كبيرة على كافة المستويات، حيث شارك المجلس في عام 2020 بأنشطة متنوعة منها 9 ندوات في مجال التمكين السياسي للمرأة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة ، بالتعاون مع الجهات المختلفة ، كما شارك المجلس بندوات للتوعية الصحية ورفع الوعي بمخاطر فيروس كورونا .





وأضافت "أبوسمرة " أنه في إطار المشاركة في دعم ومساندة كافة القضايا المجتمعية شارك المجلس في التوعية بقضية المواطنة وقبول الاخر من خلال طرق الأبواب بعدد من القري المستهدفة، كما شارك المجلس في التعريف بقضية الهجرة غير الشرعية ومخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع بالقري المصدرة للهجرة الغير شرعية.





وقالت ان المجلس القومي للمرأة يتلقى جميع الاتصالات والاستفسارات عن طريق الخط الأرضي 2375666 ،2375616 ، كما يستقبل الفرع جميع شكاوى السيدات على الخط الساخن رقم 15115 .





وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي أن مديرية القوي العاملة نفذت 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 70 متدربًا في القرى الأكثر احتياجا وقري مبادرة حياة كريمة ، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية





مؤكدًا على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة .



