ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

القومي للمرأة بالمنيا ينفذ دورات تدريبية لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات

الأحد 31/يناير/2021 - 02:08 م
دورات دعم التمكين
دورات دعم التمكين الاقتصادي
Advertisements
ايمن رياض
يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا أنشطته وفعالياته لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث يجري حاليا تنفيذ دورة تدريبية لتعليم السيدات مهنة التفصيل والخياطة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك لمدة شهر، بالمشغل الخاص بالمجلس القومي للمرأة بمقر الفرع بشرق النيل.

وأوضحت الدكتورة منال ابوسمرة مقررة الفرع ان التدريب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا من المشروعات التنموية ودعم ومساندة كافة الأنشطة بهدف التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث يستهدف التدريب 30 سيدة على فترتين يوميا ولمدة شهر ، للوصول إلى فرص عمل مناسبة في هذا المجال.

اقرأ المزيد :

وأكدت أن فرع المجلس القومي للمرأة، واصل فعالياته وأنشطته خلال عام 2020 على الرغم من حدوث جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات كبيرة على كافة المستويات، حيث شارك المجلس في عام 2020 بأنشطة متنوعة منها 9 ندوات في مجال التمكين السياسي للمرأة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة ، بالتعاون مع الجهات المختلفة ، كما شارك المجلس بندوات للتوعية الصحية ورفع الوعي بمخاطر فيروس كورونا .

وأضافت "أبوسمرة " أنه في إطار المشاركة في دعم ومساندة كافة القضايا المجتمعية شارك المجلس في التوعية بقضية المواطنة وقبول الاخر من خلال طرق الأبواب بعدد من القري المستهدفة، كما شارك المجلس في التعريف بقضية الهجرة غير الشرعية ومخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع بالقري المصدرة للهجرة الغير شرعية.

وقالت ان المجلس القومي للمرأة يتلقى جميع  الاتصالات والاستفسارات عن طريق الخط الأرضي 2375666 ،2375616 ، كما يستقبل الفرع جميع شكاوى السيدات على الخط الساخن رقم 15115 .

وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي أن مديرية القوي العاملة نفذت 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 70 متدربًا في القرى الأكثر احتياجا وقري مبادرة حياة كريمة ، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية 

 مؤكدًا على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة .

أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية بـ 4 مجالات هي (التدريب المهني ـ قياس مستوى المهارة ـ رخصة مزاولة الحرفة ـ التدرج المهني) ، وذلك ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020 بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة في نطاق المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 وزراء ومحافظ.. إطلاق 14 وحدة متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى..شاهد

14 وحدة متنقلة جديدة.. أشرف صبحي: حياة كريمة تستهدف توجيه طاقات المجتمع لخدمة الشباب

القوى العاملة: تسليم شهادات إتمام التدريب لـ 240 متدربًا في 17 دورة واستمرار عقد 6 أخرى بسوهاج

القوى العاملة تنفذ 7 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا

ضبط مخزن للأدوية غير مرخص خلال حملات رقابية بالمنيا

ضبط 22 محضراً لمخالفة ارتداء الكمامة بالمنيا

ترشيحاتنا

هل وصل فيروس نيباه إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن فضيحة تسريب عقد ميسي

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

الليلة.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد تحت عنوان مواجهة أحفاد الفايكنج

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

مفاجأة الصين الكبرى للعالم .. 7 لقاحات لكورونا في وقتٍ واحد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية

بالأحمر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة