انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
برلمان

قيادي مستقبل وطن: الصناعة المصرية أمام فرصة حقيقية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات

محمد مصطفى السلاب
محمد مصطفى السلاب
محمد الشعراوي

أكد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن القطاع الصناعي المصري يقف حاليًا أمام مرحلة فارقة تفرضها المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتي أعادت تشكيل خريطة الإنتاج والتجارة الدولية، وفتحت في الوقت نفسه آفاقًا واعدة أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي.

وأوضح السلاب، في بيان له اليوم، أن التطورات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج في عدد من الأسواق المنافسة، تمثل فرصة حقيقية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية، مؤكدًا أهمية التحرك السريع والفعال لاستثمار هذه الفرص.

وأشار إلى أن تفعيل برنامج رد الأعباء التصديرية يُعد من أهم الأدوات الداعمة لنمو الصادرات، مطالبًا بسرعة صرف مستحقات المصدرين، بما يسهم في تحسين السيولة المالية للمصانع، ويعزز قدرتها على التوسع في الإنتاج والتصدير، لا سيما في ظل الضغوط التمويلية الراهنة.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، أكد السلاب أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لاستقطاب استثمارات صناعية جديدة، خاصة من دول مثل الصين وتركيا، التي تتجه شركاتها إلى إعادة توزيع استثماراتها خارجيًا في ضوء التغيرات العالمية، مشددًا على أن توفير بيئة استثمارية مستقرة، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز موجهة، يمثل عوامل حاسمة في هذا السياق.

كما شدد على أهمية إعادة تقييم الأسواق التصديرية المستهدفة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، بما يضمن توجيه الصادرات المصرية نحو الأسواق الأعلى طلبًا، والاستفادة من الفرص الناشئة، خاصة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تبني سياسات تجارية أكثر مرونة، تقوم على تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على عدد محدود منها، إلى جانب دعم التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

واختتم السلاب تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي، سينعكس بشكل مباشر على قدرة مصر في اقتناص الفرص الراهنة، وتحقيق طفرة ملموسة في الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن دعم الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعظيم موارد النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة.

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد