أنيقة وجذابة.. شاهد أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري









خطفت ياسمين صبري الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت بنطلونا أبيض مع قميص باللون الأصفر الغامق، ونسقت معهما بليزر أنيق باللون الأبيض أيضا.









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انتعلت ياسمين صبري حذاءً مميز ذا كعب عالٍ باللون البيج، فيما تزينت ببعض المجوهرات الفخامة والقيمة التي زادت من أناقتها، مما منحها إطلالة متكاملة.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.







