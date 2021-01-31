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مرأة

أنيقة وجذابة.. شاهد أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري

الأحد 31/يناير/2021 - 02:19 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ا"إنستجرام"، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.


خطفت ياسمين صبري الأنظار في الصورة بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت بنطلونا أبيض مع قميص باللون الأصفر الغامق، ونسقت معهما بليزر أنيق باللون الأبيض أيضا.


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انتعلت ياسمين صبري حذاءً مميز ذا كعب عالٍ باللون البيج، فيما تزينت ببعض المجوهرات الفخامة والقيمة التي زادت من أناقتها، مما منحها إطلالة متكاملة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


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