علاج رشح الأنف الفورى

علاج رشح الأنف
هناك القليل من الوصفات الطبيعية والأدوية التي يمكنها علاج سيلان الأنف بالليمون في فصل الشتاء، ويكمن العلاج في حل الأسباب الكامنة، مما يجعلك تشعر بالتحسن، وفيما يلي سنقوم بتوضيح أكثر من علاج سيلان الأنف بالليمون وأعشاب أخرى وعلاجات أخرى.
علاج سيلان الأنف والعطاس
ويمكن أن تساعد هذه العلاجات المنزلية في علاج سيلان الأنف بالأعشاب، حيث تساعد بشكل كبير في الشعور بالتحسن عند حدوث نزلة برد، ويمكن مراجعة الطبيب حول استخدام العلاجات المنزلية والوصفات.
وهناك العديد من المشروبات الساخنة والأعشاب يمكن أن نستخدمها عندما تصاب بنزلة برد، وهي أيضا فعالة في علاج سيلان الأنف بالأعشاب؛ حيث إن الأمر الأهم في التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا هو استهلاك الكثير من السوائل الساخنة.
ويساعد علاج سيلان الأنف بالأعشاب في تعويض الماء الذي تفقده، وقد تشجع المشروبات العشبية الساخنة في الشعور بالدفء وإعطائك المزيد من الشعور بالراحة خلال الأشهر الباردة في الشتاء.
ومن أبرز الوصفات المستخدمة في علاج سيلان الأنف بالأعشاب الجمع بين الماء الساخن وعصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من العسل، يمكن أن يكون شرب السوائل والبقاء رطبًا عند التعامل مع سيلان الأنف مفيدًا إذا كنت تعاني أيضًا من أعراض احتقان الأنف.
وهذا يضمن أن المخاط الموجود في الجيوب الأنفية يخرج إلى قوام سائل ويسهل طرده. خلاف ذلك، قد يكون سميكًا ولزجًا، مما يزيد من احتقان الأنف، لذا يجب أن تتجنب استهلاك المشروبات التي تسبب الجفاف بدلًا من الماء، ويشمل ذلك المشروبات مثل القهوة والمشروبات الكحولية.
من ناحية أخرى، قد تكون المشروبات الساخنة في بعض الأحيان أكثر فائدة من المشروبات الباردة، هذا بسبب حرارتها وبخارها، مما يساعد على فتح الشعب الهوائية والتخفيف من احتقانها وعلاج سيلان الأنف بالأعشاب.
وتحتوي بعض أنواع الأعشاب التي تعمل على إزالة احتقان خفيفة وعلاج سيلان الأنف بالأعشاب، لذا ابحث عن أنواع الشاي التي تحتوي على أعشاب مضادة للالتهابات ومضادات الهيستامين، مثل: البابونج أو الزنجبيل أو النعناع أو نبات القراص.
حضّر كوبًا من شاي الأعشاب الساخن (ويفضل أن يكون خاليًا من الكافيين) واستنشق البخار قبل الشرب. وغالبًا ما يصاحب التهاب الحلق سيلان الأنف، ويمكن لشرب الأعشاب الساخنة أن تساعد في تهدئة التهاب الحلق أيضًا.
علاج سيلان الأنف المائي
ويعتبر سيلان الأنف المائي هو في الأساس نتيجة إفراز الجسم للكثير من المخاط الأنفي، وعندما لا يكون سببها الحساسية، فغالبًا ما يصاحبها نزلة برد. ومع ذلك: إذا لم تكن متأكدًا من سبب سيلان الأنف، أو إذا بدا أنه يتسكع لمدة تزيد على أسبوعين، فقد حان الوقت للذهاب إلى الطبيب.
وغالبا ما يصيب سيلان الأنف المائي الأطفال في سن صغير تعلمها، لذا فهم في حاجة لاتباع بعض النصائح للتخلص منه، وتشمل:
أولًا: علمهم أن ينفثوا أنفهم باستخدام منديل ورقي (بدلًا من مجرد مسحه في أي مكان) لمنع الجراثيم من الانتشار.
ثانيًا: ذكّرهم بوضع كل منديل في سلة المهملات بعد استخدامه، وغسل أيديهم في أقرب وقت ممكن بعد نفث أنوفهم.
لنزلات البرد البسيطة، يجب أن تكون هذه العلاجات والوصفات الطبيعية والمشروبات العشبية كافية لتهدئة الأعراض والمساعدة في التخلص من سيلان الأنف المائي، كاستهلاك الينسون، والعسل بالليمون، البابونج أو الزنجبيل أو النعناع.
ويرجى ملاحظة أنه ليس من المناسب للأطفال دون سن السنة تناول العسل في علاج سيلان الأنف المائي، إذا لم تكن متأكدًا من استخدامات العسل مع الأطفال ، فيرجى استشارة أخصائي صحي.
أدوية لعلاج سيلان الأنف عند الأطفال
يمكن لأدوية البرد والإنفلونزا المتاحة دون وصفة طبية أن تساعد في علاج سيلان الأنف في يوم، بالإضافة إلى أنها تتغلب على أعراض احتقان الأنف الناتجة عن الزكام أو الإنفلونزا، إلى جانب الأعراض الشائعة الأخرى تأكد من تحديد الأعراض بخلاف سيلان الأنف واحتقانها للتأكد من حصولك على الراحة التي تحتاجها.
وتساعد الأدوية في علاج سيلان الأنف في يوم واحد، الأدوية التي تحتوي على مضادات الهيستامين، بالإضافة إلى تخفيف انسداد الأنف، لذا يمكنك كونجيستال، كومتركس، فلوريست، بنادول كولد أند فلو، بنادول إكسترا، سودوايفيدرين، باور كولدأند فلو، ديسكلورفنرامين، نافازولين، الفينيليفرين، الايبوبروفين، السودوايفيدرين، الغوابفنيزين، أقراص فيتامين سي.
وبخلاف تخفيف سيلان الأنف في يوم واحد يمكن لهذه الأدوية أن تخفف أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى، التي قد تعاني منها، مثل : السعال والحمى والآلام، واحتقان الزور وضغط الجيوب الأنفية والعطس.
الثوم لعلاج سيلان الأنف
وتم استخدام الثوم لعدة قرون كمكون غذائي ودوائي، وفي الواقع، يمكن أن يوفر تناول الثوم لعلاج سيلان الأنف لما يحتويه من مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.
ويشمل تناول الثوم لعلاج سيلان الأنف، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الصحة العقلية وتحسين وظيفة المناعة ن والحماية بشكل خاص من نزلات البرد والإنفلونزا.
وأظهر الثوم نتائج واعدة كعلاج للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا؛ حيث أظهرت الدراسات أن يستخدم الثوم لعلاج سيلان الأنف؛ حيث انه يقلل من خطر الإصابة بالمرض في المقام الأول، وكذلك يقلل من مدة بقائك مريضًا. يمكن أن يقلل أيضًا من شدة اعراض البرد.
وأعطت إحدى الدراسات 146 متطوعًا صحيًا إما مكملات الثوم أو دواء وهمي لمدة ثلاثة أشهر، وكان لدى مجموعة الثوم خطر أقل بنسبة 63٪ للإصابة بنزلة برد ، كما كانت نزلات البرد لديهم أقصر بنسبة 70٪.
ووجدت دراسة أخرى أن نزلات البرد كانت في المتوسط أقصر بنسبة 61٪ للأشخاص الذين تناولوا 2.56 جرام من مستخلص الثوم لعلاج سيلان الأنف، مقارنة بمجموعة الأشخاص الذين حصلوا على الدواء الوهمي. كانت نزلات البرد لديهم أيضًا أقل حدة.
والحد الأدنى للجرعة الفعالة لاستهلاك الثوم لعلاج سيلان الانف هو قطعة واحدة (فص) تؤكل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، ويمكن أن يكون تناول كميات كبيرة من مكملات الثوم سامة ، لذلك لا تتجاوز الجرعة الموصي بها.
وإذا كنت تمرض غالبًا بنزلة برد أو إنفلونزا، فإن تناول الثوم يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض أو منع مرضك تمامًا. ومع ذلك ، وجدت مراجعة للأدلة أن العديد من الدراسات التي تبحث في آثار الثوم لعلاج سيلان الأنف ونزلات البرد كانت فعالة بشكل كبير.
تشير الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في محاربة نزلات البرد والإنفلونزا. يمكن أن يقلل من فرص إصابتك بمرض، ويساعدك على التعافي بشكل أسرع، ولتعظيم هذه الفوائد، من الأفضل تناول الثوم الخام.
علاج سيلان الأنف ودموع العين
وهناك أكثر من علاج سريع للزكام وسيلان الأنف؛ حيث إن الأمر لا يقتصر على الكبار فقط فيعانى أيضا الكثير من الأطفال من مشكلة الزكام، فهناك الكثير من الأدوية والوصفات الطبيعية التى تساعدك في علاجه، ومن أهمها:
1- الشاي بالعسل:
تناول شاي الساخن مع العسل يساعد على تهدئة التهاب الحلق ويكافح الفيروسات وعلاج سريع للزكام وسيلان الأنف، ويضاف إلى الشاي ملعقة من العسل الغني بمضادات الأكسدة وبضع قطرات من الليمون لاحتوائه على فيتامين C.
2- عصير البرتقال :
عصير البرتقال مليء بفيتامين سي الذي يساهم في الشفاء وعلاج سريع للزكام وسيلان الأنف، والتخلص من الزكام، فيعتبر عصير البرتقال من أهم العلاجات التي يمكن استخدامها، وذلك لاحتوائه 124 ملجم فيتامين C، وينصح أيضا بتناول الفراولة، والطماطم، والقرنبيط.
3- الفلفل الحار:
ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسايسين التى تساعد على التخفيف من احتقان الأنف والرشح وعلاج سريع للزكام وسيلان الأنف، ويمكن للفلفل الحار أن يساعد على محاربة الفيروسات كما أنه غنى بفيتامين سي.
أسباب سيلان الأنف من جهة واحدة
الزكام ونزلات البرد وأحتقان الحلق والعدوى.