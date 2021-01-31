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اقتصاد

رأسمالها يخسر 1.3 مليار جنيه.. تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد

الأحد 31/يناير/2021 - 02:49 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، فيما ربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.756 مليار جنيه.

 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة.


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وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14069 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4443 نقطة.
 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 3373 نقطة.
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