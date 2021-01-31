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فن

الجمهور يهاجم مسلسل ابنة السفير .. اعرف السبب

الأحد 31/يناير/2021 - 03:12 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير
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شروق إبراهيم
تعرض صناع مسلسل ابنة السفير لهجوم شديد بسبب تأخر طرح برومو الحلقة الجديدة، وهو ما قد يؤثر على نسب مشاهدة المسلسل في موسمه الثاني. 

ودشن رواد تويتر من متابعي مسلسل ابنة السفير هاشتاج يحمل أسم المسلسل يطالبون به بطرح برومو في وقت مبكر، لافتين الى ان تأخير طرح البرومو يؤثر بالسلب على المسلسل. 

وأعربت الفنانة التركية توبا بويوكستون عن سعادتها البالغة بأنها عادت للتعاون مجددًا مع الممثل التركي أنجين أكيورك في مسلسل "ابنة السفير" بعد أن سبق وشاركا في بطولة مسلسل "العشق الأسود" في 2014. 

وقالت توبا بويوكستون في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لم أصدق أني سأقف امام أنجين مرة أخرى، وبمجرد أن وقفنا أمام بعضنا البعض من جديد انسجمت بشكل كبير معه". 


وأفادت تقارير بالصحف التركية، بأن توبا بويوكستون اصطحبت ابنتها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي أنور صلاياك إلى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير. 

وبهذا تلتقي توبا بويوكستون للمرة الثانية بالممثل التركي أنجين أكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيًا رومانسيًا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.
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