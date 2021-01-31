«حياة كريمة».. حلم شباب البرنامج الرئاسي يتحول لمشروع قومي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً

جاءت فكرة شباب البرنامج الرئاسي بإطلاق مبادرة هدفها تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا بكافة أنحاء الجمهورية، فظهرت حياة كريمة كمبادرة مقترحة في يناير 2019 واستطاع شباب البرنامج عرض رؤاهم وأفكارهم لتنفيذ المبادرة في المؤتمر الوطني السابع للشباب من شباب البرنامج الرئاسي، ذلك وفقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وبناء على الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى نحو القضاء على الفقر، وكذلك الهدف الثاني الخاص بتحسين ورفع كفاءة مستويات المعيشة لدى المواطن المصري.





وسرعان ما أصبح الحلم حقيقة بعد تبني الدولة المصرية ومختلف أجهزتها المعنية لهذه الفكرة وإعلان مجلس رئاسة الوزراء للمبادرة الرئاسية حياة كريمة كمشروع قومي في يناير الحالي وبذلك أصبح المشروع القومي "حياة كريمة" توجه دولة وهدف شعب يتحقق من خلال شركاء النجاح، بداية من دور المواطن المصري على أرض الواقع، امتدادا إلى دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص.





وتحول من مقترح أثناء فاعليات المؤتمر الوطني السابع للشباب إلى مشروع قومي له استراتيجية وطنية قائمة على مفهوم التضامن وتوحيد جهود المؤسسات والمواطنين لخدمة كل مواطن وضمان حياة كريمة لهم من أجل غد أفضل.





واستطاع شباب البرنامج الرئاسي من خلال مؤسسة حياة كريمة وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تقديم عدة مبادرات مؤخرا لعل أبرزها مبادرة التصالح حياة، والتي كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".





وكذلك إطلاق ثلاث مراحل من مبادرة رد الجميل للتخفيف من وطأة جائحة كورونا على المتضررين من المواطنين الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية.





كما شاركت المؤسسة بشبابها المتطوعين في مختلف محافظات الجمهورية مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني في مبادرات أخري منها مبادرة طاقة نور ومبادرة حماية للمحافظات الحدودية وغيرها من المبادرات التي تسعي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.





كما تهدف مؤسسة حياة كريمة إلي التدخل الانساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شباب متطوع من اجل احداث تغيير ملموس في حياة من هم اكثر احتياجا وذلك بتكريس كافـة

المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الامثل.





ويأتي ذلك في اطار تطبيق شباب البرنامج الرئاسي لمفهوم المشاركة المجتمعية وادراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم ،وكنوع من رد الجميل للشعب المصري.





وتسعى المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للقري الاكثر احتياجا والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم ادعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز فتيات الأيتام، كذلك المساعدة في اقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين ،وتهيئة فرص العمل والبناء ، وخلق فرص لتنمية المواهب علي مستوى المحافظات، ومن ضمن أهدافها أيضا تعليم ورعاية الاطفال والايتام وتوعية الفئات المستهدفة، وتسعى أيضًا لتأهيل وتدريب .





ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب الشباب والمرأة المعيلة علي حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.