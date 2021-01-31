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أخبار العالم

سلطنة عُمان تقرر تمديد إغلاق منافذها البرية بسبب كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 04:40 م
عمان
عمان
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أمينة الدسوقي
قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) فى عمان تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2021 م.

وأفادت وكالة النباء العمانية أن القرار جاء بناءً على توصية الفريق الفنّي المختص الذي يتابع مستجدات جائحة كورونا "كوفيد19" وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس ومخاطرها على المستوى الإقليمي والعالمي، ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة به .

وكانت أكدت اللجنة فى وقت سابق على أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع من خلال متابعتها وتقييمها المستمر لوضع الإصابات بهذا الفيروس".
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