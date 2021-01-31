الفوز الثالث على التوالي.. المصري تحت 19 عامًا يهزم وادي دجلة بملعبه 1/2

حقق فريق المصري تحت 19 عامًا ”الفئة العمرية 2001 ” تحت قيادة مديره الفني الكفء الكابتن أشرف عبد اللاه نجم النادي المصري في عصره الذهبي فوزه الثالث على التوالي ببطولة الجمهورية لتلك الفئة العمرية وذلك بعد فوزه خارج ملعبه على فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأحد بملعب وادي دجلة بالقاهرة وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القليوبية بقيادة وليد صلاح حكمًا للساحة ومعه كل من اسلام مجدي وباسم كرم.





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انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، تقدم شريف وائل رمضان للمصري في الدقيقة التاسعة والثلاثين ، فيما تعادل وادي دجلة في الدقيقة الرابعة والأربعين ، وفي الشوط الثاني يُجري الكابتن أشرف عبد اللاه تغييراته التي قلبت مجريات المباراة تمامًا ، إذ سيطر نجوم المصري على الشوط بكامله ، ليسفر هذا الضغط عن الهدف الثاني لأبناء أشرف عبد اللاه والذي سجله اللاعب عمر الجرايحي في الدقيقة الرابعة والثلاثين ، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغطًا مكثفًا من فريق وادي دجلة الذي هاجم بكل خطوطه إلا أن تألق الحارس ايهاب العايدي ومن أمامه خط الدفاع أسهم في خروج المصري فائزًا بمباراته الثالثة على التوالي خلال أسبوع واحد بعدما سبق له هزيمة الزمالك ببورسعيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على الانتاج الحربي بالقاهرة بهدف للاشيء.





مثل المصري في المباراة : ايهاب العايدي لحراسة المرمى ، عبد الله حمدي ، جمال عادل ، محمد أحمد ، عبد السلام أحمد لخط الظهر يتقدمهم الثنائي أحمد شداد ، عبد الحميد محمد (أحمد كمال) كقاعدة ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي ابراهيم سعيد ، عمر جمال (محمد فرحات) ، شريف وائل (السيد نشأت) كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عمر الجرايحي .





الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك.أشرف عبد اللاه مديرًا فنيًا ، ك. محمد منصور مدربًا ، ك.طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الجراحي ادارىًا ، فيما يتكون جهاز الإشراف من : د.ميمى عبد الرازق مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصورى المدير الإدارى للقطاع ، ك.السيد الناغى المشرف على تدريب حراس المرمى ، ك.ابراهيم الصفتى شئون اللاعبين ، د.احمد عبد الرازق اخصائى نفسى ، ك.ميدو عامر منسقا لقطاع الناشئين.



