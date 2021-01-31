بعد فوزها بلقب محطة العام 2020.. نواب تنسيقة الأحزاب والسياسيين يزورون شركة قناة السويس للحاويات

استقبلت شركة قناة السويس للحاويات SCCT مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ضمنهم 10 من نواب البرلمان المصرى ومجلس الشيوخ المصرى، وكان في استقبالهم فريق العلاقات العامة والعمليات من الشركة، والذين قدموا شرحا وافيا عن المحطة وأنشطتها خلال الجولة الميدانية.





وأوضح فريق العمل بالشركة الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمجابهة وباء كورونا والتي ساهمت في نجاح الشركة فى التغلب على تداعيات الأزمة وتحقيق أعلى المعدلات.





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وكشف الوفد المرافق للنواب أن حجم التداول خلال 2020 وصل إلى ما يتجاوز 3.7 مليون حاوية مكافئة لتسجل بذلك أعلى معدلاتها السنوية على الإطلاق.





ولفت فريق العمل بالشركة إلى نجاح الشركة في الفوز بلقب "محطة العام – 2020" من بين محطات الشركة الأم إيه بي إم ترمينلز نتاجًا لزيادة حجم التداول بالأرصفة بنسبة 20%عن 2019 بالتوازى مع استكمال خطتها الاستثمارية بضخ ما يقرب من 60 مليون دولار فى أعمال تجديد وتحديث أوناش الرصيف والساحة مما يمكنها من مواكبة أحدث أجيال السفن العملاقة وزيادة معدلات التداول بالرغم من ما تعرض له الاقتصاد العالمى من تداعيات أزمة جائحو كورونا.



