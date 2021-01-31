ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد فوزها بلقب محطة العام 2020.. نواب تنسيقة الأحزاب والسياسيين يزورون شركة قناة السويس للحاويات

الأحد 31/يناير/2021 - 02:57 م
نواب تنسيقة الاحزاب
نواب تنسيقة الاحزاب و السياسيين
Advertisements
كتب مجمد الغزاوى
استقبلت شركة قناة السويس للحاويات SCCT مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ضمنهم 10 من نواب البرلمان المصرى ومجلس الشيوخ المصرى، وكان في استقبالهم فريق العلاقات العامة والعمليات من الشركة، والذين قدموا شرحا وافيا عن المحطة وأنشطتها خلال الجولة الميدانية.

وأوضح فريق العمل بالشركة الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمجابهة وباء كورونا والتي ساهمت في نجاح الشركة فى التغلب على تداعيات الأزمة وتحقيق أعلى المعدلات.

اقرأ أيضا:

وكشف الوفد المرافق للنواب أن حجم التداول خلال 2020 وصل إلى ما يتجاوز 3.7 مليون حاوية مكافئة لتسجل بذلك أعلى معدلاتها السنوية على الإطلاق.

ولفت فريق العمل بالشركة إلى نجاح الشركة في الفوز بلقب "محطة العام – 2020" من بين محطات الشركة الأم إيه بي إم ترمينلز نتاجًا لزيادة حجم التداول بالأرصفة بنسبة 20%عن 2019 بالتوازى مع استكمال خطتها الاستثمارية بضخ ما يقرب من 60 مليون دولار فى أعمال تجديد وتحديث أوناش الرصيف والساحة مما يمكنها من مواكبة أحدث أجيال السفن العملاقة وزيادة معدلات التداول بالرغم من ما تعرض له الاقتصاد العالمى من تداعيات أزمة جائحو كورونا. 

وفي نهاية الجولة، أثنى نواب البرلمان المصري ومجلس الشيوخ المصري على الإنجازات المشهودة التي حققتها الشركة خلال عام 2020، وأشادوا بدورها الراسخ في تنمية ودعم الاقتصاد المصري على مدى سنوات عملها في مصر منذ بدء نشاط الشركه فى 2004.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمود فيصل: زيارة السيسي لفرنسا ناجحة بكل المقاييس

التعددية الحزبية أبرزها.. كيف يختلف برلمان 2021 عن المجالس السابقة؟

لاكتساب الخبرات.. انتهاء تدريب نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ

عضو التنسيقية: نحرص على نجاح تجربة وصول الشباب للبرلمان

بعد استلام كارنيهات العضوية البرلمانية.. نواب تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين : لسنا ديكور ولدينا شعور بالمسئولية بعد تمثيلنا تحت القبة

بيانات مضللة.. تنسيقية شباب الأحزاب ترد على تقرير البرلمان الأوروبي بـ 5 لغات.. فيديو

ترشيحاتنا

أمير قطر يبعث برقية عزاء إلى خادم الحرمين

بيان عاجل لـ صحة دبي بشأن عينات وفحوصات كورونا

بوتين يزور مصر مارس المقبل.. وتوقعات بعودة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استعدادات الامتحانات

تقلد مناصب مهمة.. السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية