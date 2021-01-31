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محافظات

محافظة الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضرية

الأحد 31/يناير/2021 - 05:07 م
محافظة الإسكندرية:
محافظة الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر
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أحمد بسيوني
وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بشأن تنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرًا. 

يأتي ذلك في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء  طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

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وقال الشريف إن ميدان محطة مصر من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، موضحًا أنه تم عقد بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبدء اعتبار من اليوم في التطوير الشامل للميدان مع إنشاء سوق حضرية. 

وأوضح أن أعمال التطوير بالميدان تشمل إنشاء 182 باكية و60 محلا، وكذلك إقامة مواقف للميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وكذا إرجاع جميع الحدائق بالميدان إلي شكلها الحضاري مرة أخرى.


علي الصعيد ذاته، أكد الشريف أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتًا إلى أننا بدأنا من ميدان محطة مصر، وسوق شارع 30، وسيتم البدء في سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل. 

يأتي ذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.
محافظة الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضرية
محافظة الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضرية
محافظة الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضرية
محافظة الإسكندرية: تطوير شامل لميدان محطة مصر مع إنشاء سوق حضرية
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