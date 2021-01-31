ندى أكرم تبدأ تصوير فيلم عروستي ومسلسل بين السما والأرض

بدأت الفنانة الشابة ومصممة الازياء ندى أكرم في تصوير أول افلامها الروائية الطويلة بعنوان "عروستي"، والذي يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.





وعلى صعيد الدراما تشارك ندى أكرم في مسلسل بين السما والأرض المأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، من إنتاج شركة سينرجي لينافس في السباق الرمضاني لعام 2021 والمسلسل بطولة هاني سلامة أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.





يذكر ان ندى قدمت أول أدوارها الفنية في الفيلم القصير "توكتوك" الذي وقع عليه الاختيار للعرض في النسخة الـ 29 من مهرجان "Pan African Film & Arts Festival " بلوس أنجلوس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 28 فبراير إلى 14 مارس بعد اختيار عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران في دورته الـ ٤٣ المقام في الفترة من ٢٩ يناير إلى ٦ فبراير ٢٠٢١، وينافس بمسابقة توقعات أفريقية.





وتدور أحداثه الفيلم حول "ولاء" التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية. فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.





الفيلم من تأليف شريف عبد الهادي ومحمد خضر، بطولة: إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، وليد ضياء، ماري جرجس، إخراج: محمد خضر.