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رياضة

وزير الرياضة: استضافة دولتين لـ مونديال اليد المقبل دليل على عظمة مصر

الأحد 31/يناير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أن إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تحمل رقم 28 في دولتى السويد وبولندا؛ تؤكد عظمة مصر، ومدى قوتها في تنظيم البطولات.

وقال وزير الرياضة، إن إقامة البطولة في مصر وحدها، وخروجها بهذا الشكل المبهر بمشاركة 31 منتخبًا، والذي نالت مصر عليه إشادات واسعة من مختلف دول العالم، مقارنة بإقامتها بدولتي السويد وبولندا في النسخة المقبلة، مؤكدًا التنظيم كشف قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية في أي وقت وتحت أي ظروف.

ومن المقرر أن يتسلم ممثلو الدولتين الراية التنظيمية للنسخة القادمة، في حضور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وسفيرى السويد والدنمارك، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.

يذكر أن 4 صالات استضافت هذه النسخة الـ 27 لمونديال العالم في كرة اليد للرجال التي تقام على أرض مصر من 13 إلى 31 يناير الحالي، وهي النسخة الثانية لهذه البطولة العالمية التي تستضيفها القاهرة بعد نسخة عام 1999، ولأول مرة تشارك 32 دولة في هذه النسخة بعد أن زاد الاتحاد الدولي لكرة اليد عدد المنتخبات المشاركة.

ويشار إلى أن الصالات التي شهدت إقامة المباريات هي "الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وصالة برج العرب،وصالة العاصمة الإدارية، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر".

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