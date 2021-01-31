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أخبار العالم

سر انسحاب محامين من فريق الدفاع عن ترامب قبل محاكمته أمام الشيوخ

الأحد 31/يناير/2021 - 05:45 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن محاميين من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أيام من محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن  انسحاب المحاميين، وتش باورز وديبورا باربيري، جاء بالاتفاق مع ترامب الذي تبدأ إجراءات مساءلته في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على العصيان في 8 فبراير المقبل. 

وخلال المحاكمة سيقرر أعضاء مجلس الشيوخ بشأن إدانة ترامب بتهمة التحريض على العصيان، في ما يتعلق باقتحام مبنى الكابيتول مقر الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي، مما تسبب في وفاة خمسة أشخاص.

وانسحب جريج هاريس وجوني جاسر، وهما مدعيان اتحاديان سابقان من ساوث كارولينا، من فريق ترامب القانوني.

لكن جيسون ميللر، مستشار ترامب، قال في تغريدة على تويتر ردا على هذه التقارير: "لقد أنجزنا الكثير من العمل، لكننا لم نتخذ قرارا نهائيا بشأن فريقنا القانوني، وسوف نحسم الأمر قريبا".

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لإجراءات مساءلة في الكونغرس مرتين. واتهمه مجلس النواب عام 2019 بشأن تعاملاته مع أوكرانيا، لكن مجلس الشيوخ رفض إدانته.

لكنه يواجه الآن تهمة تحريض حشد من أنصاره، مما تسبب في اقتحامهم مقر الكونجرس بعد أن كرر مزاعم كاذبة بتزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها جو بايدن.

وصوت مجلس النواب يوم 13 يناير لصالح توجيه اتهام لترامب للمرة الثانية. وأحيلت القضية إلى مجلس الشيوخ، ولكن الوقت لم يسمح بمحاكمته قبل أن يغادر منصبه في 20 يناير..

ومن المحتمل أن تتم تبرئته مرة أخرى. فقد صوت 45 عضوا من أصل 50 جمهوريا في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للنظر في وقف إجراءات المحاكمة قبل أن تبدأ، على أساس أن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة إجراءات مساءلة بهدف العزل بعد ترك المنصب.

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