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رياضة

نهائي كأس العالم لليد.. الدنمارك تتعادل مع السويد 13-13 في الشوط الأول

الأحد 31/يناير/2021 - 07:13 م
مونديال اليد
مونديال اليد
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين منتخب السويد ونظيره الدنماركي، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، بالتعادل 13-13.

بدأ منتخب الدنمارك مشواره في الدور التمهيدي من البطولة بالفوز على البحرين بنتيجة 34-20، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 39-19، ثم التفوق على الأرجنتين 31-20، ليتأهل منتخب الدنمارك إلى الدور الرئيسي كأول المجموعة.

وفي الدور الرئيسي استكمل المنتخب الدنمارك ي مشوار انتصاراته، حيث فاز على قطر 32-23، وعلى اليابان 34-27، وعلى كرواتيا 38-26.

وفي دور ربع النهائي فاز منتخب الدنمارك على منتخبنا الوطني 39-38 برميات الجزاء في مباراة وصفت بأنها نهائي مبكر.

 وفي نصف النهائي فازت الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 35-33.


أما منتخب السويد الذي تواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة فقد بدأ مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على مقدونيا 23-20، ثم الفوز على تشيلي 41-26، والفوز على منتخب مصر بفارق هدف واحد 24-23.

وفي الدور الرئيسي تعادل منتخب السويد في أول مبارياته مع منتخب بيلاروسيا، وتعادل أيضا مع منتخب سلوفينيا 28-28 قبل أن يفوز على منتخب الاتحاد الروسي 34-20.

وفي الدور ربع النهائي فاز المنتخب السويد ي على نظيره القطري بنتيجة 35-23.

وفي نصف النهائي فاز منتخب السويد على نظيره الفرنسي 32-26 ليتأهل إلى المباراة النهائية ويلاقي الدنمارك .

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