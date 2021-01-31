نهائي كأس العالم لليد.. الدنمارك تتعادل مع السويد 13-13 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين منتخب السويد ونظيره الدنماركي، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، بالتعادل 13-13.
بدأ منتخب الدنمارك مشواره في الدور التمهيدي من البطولة بالفوز على البحرين بنتيجة 34-20، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 39-19، ثم التفوق على الأرجنتين 31-20، ليتأهل منتخب الدنمارك إلى الدور الرئيسي كأول المجموعة.
وفي الدور الرئيسي استكمل المنتخب الدنمارك ي مشوار انتصاراته، حيث فاز على قطر 32-23، وعلى اليابان 34-27، وعلى كرواتيا 38-26.
وفي دور ربع النهائي فاز منتخب الدنمارك على منتخبنا الوطني 39-38 برميات الجزاء في مباراة وصفت بأنها نهائي مبكر.
وفي نصف النهائي فازت الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 35-33.
أما منتخب السويد الذي تواجد مع منتخب مصر في نفس المجموعة فقد بدأ مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على مقدونيا 23-20، ثم الفوز على تشيلي 41-26، والفوز على منتخب مصر بفارق هدف واحد 24-23.
وفي الدور الرئيسي تعادل منتخب السويد في أول مبارياته مع منتخب بيلاروسيا، وتعادل أيضا مع منتخب سلوفينيا 28-28 قبل أن يفوز على منتخب الاتحاد الروسي 34-20.
وفي الدور ربع النهائي فاز المنتخب السويد ي على نظيره القطري بنتيجة 35-23.
وفي نصف النهائي فاز منتخب السويد على نظيره الفرنسي 32-26 ليتأهل إلى المباراة النهائية ويلاقي الدنمارك .