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أخبار العالم

فيصل فولاذ: مبادرة البرلمان العربي بإنشاء مرصد لحقوق الإنسان حائط صد أمام التقارير المسيسة

الأحد 31/يناير/2021 - 07:37 م
مملكة البحرين
مملكة البحرين
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مـيــــس رضـــا

أشاد المنسق العام للمرصد الدولي لحقوق الانسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ بمبادرة البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، بتأسيس المرصد العربي لحقوق الانسان.


وقال "فولاذ"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن المرصد يقع على كاهله العديد من المهام التي يحتاج إليها العالم العربي بشكل ملح في ظل التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن دوره رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج.


وأوضح أن المرصد سيتولي الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة و دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.

 

وأقترح "فولاذ"، أن يكون هناك تعاون بين الاتحاد والمنظمات الحقوقية العربية لدعم وتأسيس هذا المرصد ليقوم بنشاطه المعني بحقوق الإنسان وتطبيق قراراته، ووضع الموارد الخاصة لنشاطه، كما اقترح أن يوجه المرصد بياناته إلى العالم بعدد من اللغات ما يخلق تفاعلا واسعا على المستوي الدولي  
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