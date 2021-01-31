أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها





ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع بلوزة من نفس اللون و نسقت معهما جاكيت متوسط الطول باللون الزيتي من دار الأزياء العالمية BALMAIN، وقد بلغ سعره 2595 دولار أمريكي.





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وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج من AQUAZZURA وكانت تكلفته 650 دولار، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الرمادي من Hermès و الذي يبلغ سعرها ألاف الدولارات.





بدت ياسمين صبري في الصور بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، كما تزينت ببعض المجوهرات القيمة، وأختارت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة.







