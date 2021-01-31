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مرأة

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

الأحد 31/يناير/2021 - 08:25 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أبيض مع بلوزة من نفس اللون و نسقت معهما جاكيت متوسط الطول باللون الزيتي من دار الأزياء العالمية BALMAIN، وقد بلغ سعره 2595 دولار أمريكي.

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وانتعلت ياسمين صبري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج من AQUAZZURA وكانت تكلفته 650 دولار، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الرمادي من Hermès و الذي يبلغ سعرها ألاف الدولارات.

بدت ياسمين صبري في الصور بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، كما تزينت ببعض المجوهرات القيمة، وأختارت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان الهادئة.


أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها
أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها
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