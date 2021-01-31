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مرأة

لتجنب الأدوية.. أبرز 6 مضادات حيوية طبيعية تعرفي عليها

الأحد 31/يناير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تستخدم المضادات الحيوية على نطاق واسع لقتل البكتيريا ومنع نموها، لذا فالمضادات الحيوية الطبيعية هي الأفضل لأنها تأتي مع آثار جانبية قليلة أو معدومة، كما أنها تساعد في مكافحة البكتيريا التي نمت مقاومة لبعض المضادات الحيوية المتمثلة في الأدوية حيث توجد قائمة كبيرة من الفواكه والخضروات والزيوت العطرية والأعشاب المعروفة بخصائصها المضادة للميكروبات. 

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لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” أهم 6 مضادات حيوية طبيعية تعمل بكفاءة الأدوية الموصوفة. 

1. الثوم
 الثوم مضاد حيوي قوي لمسببات الأمراض الغذائية، فقد يساعد هذا المضاد الحيوي الطبيعي القوي في تقليل احتمالات التسمم الغذائي بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا ضد العديد من أنواع البكتيريا.

2. الكركم 
الكركمين الموجود في الكركم مركب حيوي يعرض خصائص مضادة للميكروبات، في دراسة مختبرية أظهر الكركمين جودة مضادة للجراثيم ضد العديد من البكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام، وهذا يثبت طبيعة المضاد الحيوي للمركب.

3. العسل
 ذُكرت خاصية العسل المضادة للميكروبات منذ العصور القديمة، كما يمتلك العسل خاصية الشفاء بسبب نشاطه المضاد للبكتيريا، و توفر لزوجته العالية حاجزًا وقائيًا في منع الالتهابات وتأثير مناعي لإصلاح الجروح.

4. البصل 
يعتبر البصل عشبًا شائعًا وشائع الاستخدام في كل مطبخ. في دراسة تعتمد على صحة الفم، أظهر مستخلص البصل تأثير مضاد حيوي ضد Streptococcus sobrinus و Streptococcus mutans، وهي البكتيريا الأولية التي تسبب التهاب اللثة والتهاب دواعم السن.

5. الزنجبيل 
أظهرت دراسة أن جينجيرول، مركب فينول كيميائي نباتي في الزنجبيل الطازج، له فاعلية مضادة للجراثيم ضد جميع أنواع بكتيريا الفم مثل بورفيروموناس جينيفاليس (يسبب التهاب اللثة)، بورفيروموناس اللبية (يسبب أمراض اللثة) وبريفوتيللا وسيط (يسبب التهاب اللثة)

6.القرفة 
فالمركب الفعال مثل سينامالديهيد والأوجينول في القرفة له خاصية مضادة للميكروبات ضد البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي والتهاب المسالك البولية والحمى والتهاب الجلد.
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