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أخبار العالم

روسيا.. الشرطة تخلي سبيل زوجة نافالني

الأحد 31/يناير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أخلت الشرطة الروسية سبيل يوليا نافالني زوجة المعارض أليكسي نافالني بعد توقيفها في موسكو اليوم الأحد، وفق ما أفادت محاميتها سفيتلانا دافيدوفا.

وأضافت المحامية، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" أن يوليا نافالني أخلي سبيلها من قسم شرطة في منطقة موسكو الجديدة بعد تحرير محضر ضدها بتهمة مشاركتها في حملة غير مرخصة تسببت "بالتضييق على المشاة وعرقلة السير".

وشهدت موسكو وبطرسبورج ومدن روسية أخرى اليوم الأحد موجة ثانية من الحملات المؤيدة لنافالني الموقوف على ذمة حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس.

وجرت المظاهرات الأولى التي أعلنتها السلطات الروسية غير شرعية وتخللتها اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، في 23 يناير.

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