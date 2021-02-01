كيف يتم اختيار المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة ؟ | تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك شروطا جادة يتم على أساسها اختيار رؤساء لجان النظام والمراقبة، ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ، الخاصة بــ امتحانات الثانوية العامة.





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حيث يشترط : الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة للوكيل أيضًا، كما يشترط أن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا الوظيفة الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين "معلم أول أ على الأقل".





كما يشترط الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتقدير كفء للخاضعين للقانون 155 لسن2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويشترط أيضا أن تكون الخبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة – رئيس قسم أو وكيل قسم.





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كما يشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل ، وألا يكون مدير عام ادارة تعليمية حرصًا على الصالح العام ،وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.





أما عن قائمة الموانع العامة التي تمنع المشاركة في اعمال الامتحانات ، فتتمثل في الحرمان من اعمال الامتحانات، أو توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا "الإنذار، والخصم من الأجر 5 أيام فأقل"، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو أن يكون المرشح من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.



