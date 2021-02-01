ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كيف يتم اختيار المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة ؟ | تفاصيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:14 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك شروطا جادة يتم على أساسها اختيار رؤساء  لجان النظام والمراقبة، ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ، الخاصة بــ امتحانات الثانوية العامة.


حيث يشترط : الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة للوكيل أيضًا، كما يشترط أن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا الوظيفة الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين "معلم أول أ على الأقل".

كما يشترط الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتقدير كفء للخاضعين للقانون 155 لسن2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويشترط أيضا أن تكون الخبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة – رئيس قسم أو وكيل قسم.


كما يشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل ، وألا يكون مدير عام ادارة تعليمية حرصًا على الصالح العام ،وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.

أما عن قائمة الموانع العامة التي تمنع المشاركة في اعمال الامتحانات ، فتتمثل في الحرمان من اعمال الامتحانات، أو توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا "الإنذار، والخصم من الأجر 5 أيام فأقل"، والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو أن يكون المرشح من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، أو أن يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد المقابلات الشخصية التي ستعقدها وزارة التربية والتعليم للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحان لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ، من أول أسبوع في فبراير 2021 ، في مختلف محافظات الجمهورية .

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابات رسمية لكل مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، لإخبارهم بجدول المقابلات في كل منطقة في مصر، ويأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لـبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 على الوجه الأمثل.


وحذرت وزارة التربية والتعليم ، من أنه في حالة تخلف أحد المرشحين عن الحضور في الموعد المحدد ، ستتم إحالته للتحقيق بمعرفة وزارة التربية والتعليم.

وشددت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد