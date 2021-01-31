صحة قنا: الحضانات استقبلت 4 آلاف طفل بعد زيادة عددها لـ 122 حضانة





صحة قنا: حضانات قنا استقبلت 4 آلاف طفل بعد زيادة عددها لـ 122 حضانة خلال العام المنقضى



قال الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والحالات الحرجة بقنا، إن إدارة الطوارئ نجحت في زيادة عدد الحضانات بمستشفيات قنا، ليصل إلي 122 حضانة موزعة علي مستشفيات المحافظة، حيث قدمت الخدمة لأكثر من 4000 طفل خلال 2020.





و أضاف السيد، كما تم التنسيق والنقل لما يقارب 400 حالة عناية مركزة، عناية قلبية، عناية أطفال و ذلك لأقسام العنايات داخل مستشفيات المحافظة و خارجها من المحافظات المجاورة.





وتابع السيد، كما تم خلال العام الإشراف علي إنشاء قسم العناية المركزة بمستشفي حميات نجع حمادي، و حميات فرشوط و المقرر دخولهم الخدمة خلال عام 2021 بقوة 31 سرير.





و أشار السيد، إلى أن إدارة الطوارئ كان لها دور هام في الإشراف علي تشغيل شبكة الغازات و تانك الأكسجين بمستشفيات" حميات قنا، صدر قنا، حميات نجع حمادي" والتي ساهمت في التعامل مع الكثير من الحالات المرضية أثناء أزمة كورونا.





من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة الطوارئ والحالات الحرجة بقيادة الدكتور أيمن السيد، قدمت ملحمة خدمية خلال عام 2020 في ظل أزمة كورونا، حيث كان لها الإشراف والمتابعة طوال العام علي أقسام الرعاية الحرجة بالمستشفيات و التي شملت كلا من: الرعاية المركزة، العناية القلبية، عناية الأطفال المركزة والمتوسطة، بالإضافة إلي قسم الحروق و الحضانات و حوادث الطرق.



و أوضح صالح، أن إدارة الطوارئ نجحت في التنسيق والتعامل مع 3863 حالة طوارئ بالمستشفيات ونقلها إلي أماكن تقديم الخدمة الطبية المناسبة لها كلا منها علي حسب حالته الصحية، مقدمًا الشكر لفريق إدارة الطوارئ والحالات الحرجة الذين يعملون ليل نهار وعلي مدار الساعة في سبيل إنقاذ المرضي و وصول الخدمة الطبية المناسبة لهم.





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