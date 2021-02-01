أهالى منية طوخ دلكة فى المنوفية للمسئولين: انجدونا بيوتنا حتقع

أستغاث المواطن مجدى ميخائيل ابو سليمان ، والمقيم شارع مجدى أبو سليمان امام كنيسة العذراء قرية طوخ دلكة التابعة لمركز ومدينة تلا محافظة المنوفية ، فى رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين لتضررهم من غرق منازلهم بمياه مجهولة .

ويقول فى رسالته : ظهرت مياه من تحت الارض داخل الشارع وامام المنازل من حوالى شهرين واهل الشارع اشتكوا لشبكة مياه الشرب والصرف الصحى وبالفعل حضرت لجنة مسئولة من شبكة المياه والمجارى لضيق الشارع الذى يبلغ عرضة حوالى 280 سم تم فحت الشارع بحفرة كبيرة من مكان تسريب المياه وافادة اللجنة الفنية بان العيب من القوايم المياه الخاصة بالمنازل والشارع كله غير قوايم المياه الخاصة فى منازلهم ومازلت المشكلة مستمرة ووجود والمياه.

وأضاف : المياه بتزيد بالليل امام البيوت و هيئة المجارى أفادة بان المشكله ليست مياة مجارى و شبكة المياه تقول ليست مياه و المنازل أصبحت معرضة للأنهيار بسبب هذه المياه لتواجدها منذ شهرين حتى الأن والحفرة منذ 45 يوم وتعيق حركة المارة .

وطالب الأهالى محافظ المنوفية بالتدخل شخصيا لإنقاذهم من الأمراض وتوفير حياة كريمة لهم، فهم أيضا مصريون ومواطنون من حقهم حياة كريمة خالية من مسببات الأمراض شأنهم شأن جميع المصريين.





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