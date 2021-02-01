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رياضة

مباراة الدحيل صعبة.. شريف عبد المنعم: مشاركة الأهلي في مونديال الأندية حدث تاريخي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:13 ص
كاس العالم للاندية
كاس العالم للاندية
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حسن العمدة
قال شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق إن مشاركة الأهلي في بطولة العالم للأندية تُعد بمثابة حدثًا تاريخيًا ، لكونها بطولة تجمع أبطال كل قارة.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة '' Ten '' مباراة الدحيل صعبة للغاية نظرًا للتعاقدات المميزة التي يبرمها الفريق القطري ، و شبَهَ تجربة الدحيل بتجربة بيراميـدز نظرًا للإمكانيات المادية لكل منهما ، كونهما أندية حديثة العهد .

واختتم عبد المنعم ، سعيد بسفر وليد سليمان مع الفريق رغم إصابته ، فهو قيمة كبيرة  ولابد من تواجده مع بعثة الفريق.
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