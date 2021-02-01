تحذير من أم بعد مصرع نجلها صعقا بالكهرباء بسبب موبايل وشاحن

وجهت أم مكلومة تحذيرًا للآباء والأمهات بشأن مخاطر استخدام الأطفال للهواتف المحمولة وشواحنها أثناء الاستحمام، وذلك في أعقاب مصرع نجلها صعقًا بالكهرباء عن عمر يناهز 12 عامًا.





وتحدثت الأم "أناستاسيا سوسنوفسكايا"، وهي مدونة ومحاضرة روسية في الـ39 من عمرها، مؤخرًا عن تفاصيل الحادثة المأساوية التي أودت بحياة نجلها ويُدعى "ياروسلاف" في منشور شاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أنه لقي مصرعه إثر سقوط هاتفه المحمول من جانب حوض الاستحمام، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.









وأكدت خلال منشورها أنها لم تكن على دراية بالمخاطر قبيل مصرع نجلها، مشيرة إلى أنه كان يتمتع بصحة جيدة ويعيش حياة سعيدة وكانت لديه طموحات وخطط مستقبلية، وبعد تعرضه لهذه الحادثة استمرت محاولات إنعاشه لمدة 40 دقيقة دون أي نتيجة.





وأوضحت أنها لم تفهم في البداية ما الذي أصابه وكيف لقي حتفه، وبعد انتظار لمدة أسبوعين تقريبًا كشف تقرير الطبيب الشرعي عن سبب الوفاة، وتبين أن نجلها "ياروسلاف" لقي مصرعه بسبب صدمة كهربائية ناجمة عن سقوط هاتفه المحمول الذي كان يُشحن آنذاك، وخلص المحققون إلى أن الصبي استطاع إلقاء الهاتف من حوض الاستحمام بعد أن انزلق وسقط بداخله إلا أنه صُعق بالكهرباء رغم ذلك.









وشددت الأم في منشورها على رغبتها في أن يعلم الجميع أن هناك أناسًا يموتون جراء مثل هذا السبب، كي يمنع الآباء والأمهات أطفالهم وأنفسهم من استخدام الهواتف المحمولة أثناء التواجد في الحمام، لافتة إلى أن الشرطة عرضت عليها صورًا لأشخاص لقوا مصرعهم أثناء استخدام الهواتف المحمولة في الحمامات، وخاصة أثناء الاستحمام.



