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سيارات

إزاي تعرف إن موتور عربيتك فوت؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:01 ص
موتور السيارة
موتور السيارة
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أماني نوار
يعتبر محرك السيارة هي الجزء الهام والأساسي بها فبدونه لا تعمل السيارة لذلك يتعرض الكثير من أصحاب السيارات للشعور بأن موتور السيارة أصبح خفيفا .

واكد خبراء السيارات أن المسافة التي يقطعها السائق بالسيارة هي ليست الإشارة الوحيدة على أن الموتور " فوت " ، ولكن تعرض موتور السيارة إلى الحرارةأكثر من مرة يؤدي إلى إلى تآكل السلندرات والبساتم .
 
 ولكن هناك علامات ومؤشرات تؤكد أن موتورك "فوت " وهي

1-  تآكل الزيت أو مايسمى باحتراق الزيت ، ويظهرعند الفحص حيث لاتجد أي تسريب ورغم ذلك يمكنك أن تجد نقصان في الزيت بعد الـ5 ألاف كيلو.
 
2-  وجود غازات عادمة في غلاف المحرك ، حيث يتم تسريب الحريق إلى حيزال زيت ويتم تسخينه فيهرب بخار الزيت من الخرطوم ، فعندما تخرج كمية قليلة من البخار الابيض ، وذلك من الخرطوم عند كبس دواسة البنزين ،إما إذا كان البخاريخرج طوال فترة دوران المحرك ، وبكميات كبيرة فهذا يدل على وجود تفويت .

3- خروج أدخنة بيضاء مائلة للأزرق ذات رائحة محترقة ، وبالتحديد في بدايات النقل بالسرعات أو مع الضغط على البنزين


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