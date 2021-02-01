إزاي تعرف إن موتور عربيتك فوت؟

يعتبر محرك السيارة هي الجزء الهام والأساسي بها فبدونه لا تعمل السيارة لذلك يتعرض الكثير من أصحاب السيارات للشعور بأن موتور السيارة أصبح خفيفا .
واكد خبراء السيارات أن المسافة التي يقطعها السائق بالسيارة هي ليست الإشارة الوحيدة على أن الموتور " فوت " ، ولكن تعرض موتور السيارة إلى الحرارةأكثر من مرة يؤدي إلى إلى تآكل السلندرات والبساتم .
ولكن هناك علامات ومؤشرات تؤكد أن موتورك "فوت " وهي
1- تآكل الزيت أو مايسمى باحتراق الزيت ، ويظهرعند الفحص حيث لاتجد أي تسريب ورغم ذلك يمكنك أن تجد نقصان في الزيت بعد الـ5 ألاف كيلو.
2- وجود غازات عادمة في غلاف المحرك ، حيث يتم تسريب الحريق إلى حيزال زيت ويتم تسخينه فيهرب بخار الزيت من الخرطوم ، فعندما تخرج كمية قليلة من البخار الابيض ، وذلك من الخرطوم عند كبس دواسة البنزين ،إما إذا كان البخاريخرج طوال فترة دوران المحرك ، وبكميات كبيرة فهذا يدل على وجود تفويت .
3- خروج أدخنة بيضاء مائلة للأزرق ذات رائحة محترقة ، وبالتحديد في بدايات النقل بالسرعات أو مع الضغط على البنزين
واكد خبراء السيارات أن المسافة التي يقطعها السائق بالسيارة هي ليست الإشارة الوحيدة على أن الموتور " فوت " ، ولكن تعرض موتور السيارة إلى الحرارةأكثر من مرة يؤدي إلى إلى تآكل السلندرات والبساتم .
ولكن هناك علامات ومؤشرات تؤكد أن موتورك "فوت " وهي
1- تآكل الزيت أو مايسمى باحتراق الزيت ، ويظهرعند الفحص حيث لاتجد أي تسريب ورغم ذلك يمكنك أن تجد نقصان في الزيت بعد الـ5 ألاف كيلو.
2- وجود غازات عادمة في غلاف المحرك ، حيث يتم تسريب الحريق إلى حيزال زيت ويتم تسخينه فيهرب بخار الزيت من الخرطوم ، فعندما تخرج كمية قليلة من البخار الابيض ، وذلك من الخرطوم عند كبس دواسة البنزين ،إما إذا كان البخاريخرج طوال فترة دوران المحرك ، وبكميات كبيرة فهذا يدل على وجود تفويت .
3- خروج أدخنة بيضاء مائلة للأزرق ذات رائحة محترقة ، وبالتحديد في بدايات النقل بالسرعات أو مع الضغط على البنزين