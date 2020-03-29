أعراض تلف قواعد الموتور وكيفية المحافظة عليها



يهتم مالكو السيارات بصيانة سياراتهم بشكل دوري للحفاظ عليها من التلف واكبر جزء في السيارة يعتبر المحرك ليس حجما فقط لكن أيضا لدورة الكبير في تحريك السيارة ويعتبر من أهم الأجزاء في تثبيته بالسيارة جزء يسمى بقواعد الموتور لتخفف من الارتجاجات داخل السيارة لتعطي السائق شعور بالراحة داخل السيارة





وتساهم قواعد الموتور بالحفاظ على توازن المحرك وقد تظهر أعراض تلفها عندما تشعر بارتجاجات كثيرة في الدركسيون وفي السيارة بشكل عام وتشعر أيضا بصوت طقطقة أثناء عبور المطبات على الطرق غير الممهدة .





وللمحافظة على قاعدة الموتور تجنب السير علي الطرق غير الممهدة وتجنب تصادم السيارة خصوصا من الأمام لأن الصدمات الأمامية تؤثر بالسلب على المحرك وعلى الأجزاء التي تقوم بتثبيته وهي تصنع عادة من الكوتش لمنحها قدرة أكبر على امتصاص الاهتزازات الناتجة من تشغيل المحرك .

