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أخبار العالم

قرار عاجل من مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث في ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:53 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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قسم الخارجي
ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن عقد مجلس الأمن الدولي، اجتماعا الأسبوع الجاري، لبحث الأحداث التي تشهدها ميانمار. 

ومن ناحية أخرى، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، باعتقال قادة ميانمار، واستيلاء الجيش على الحكم. 

وأعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، تولي السلطة في البلاد، وإعلان الطوارئ لمدة عام، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة والمستشارة وكبار قادة ميانمار. 

ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي. 

فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك. 
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