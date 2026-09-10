بالورد.. معلمو مدرسة الشهيد أحمد سمير يستقبلون مديرة المدرسة بعد تكريمها من وزير التعليم

استقبل معلمو مدرسة الشهيد أحمد سمير بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم، صالحة عبد الفضيل، مديرة المدرسة، بالورود، في أول ظهور لها داخل المدرسة عقب تكريمها من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني



وجاء استقبال مديرة المدرسة وسط أجواء من الفرحة والتقدير، حيث أكد المعلمون أن المدرسة تمثل بالنسبة لهم «بيتًا كبيرًا»، وأنهم يعملون بروح الفريق الواحد، مشيرين إلى أنهم اعتادوا على مدار سنوات المشاركة في تلبية احتياجات المدرسة، والمساهمة من أموالهم الخاصة في استكمال بعض النواقص، حرصًا على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأعربت صالحة عبد الفضيل عن سعادتها البالغة باستقبال زملائها لها، مؤكدة أن تكريمها من وزير التربية والتعليم كان له أثر كبير على معنوياتها، ومنحها دفعة قوية لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة الطلاب والارتقاء بالمدرسة.

وقالت مديرة المدرسة إن لقاءها بوزير التربية والتعليم تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها الكثافات الطلابية، وحالة المبنى الحالي، وموعد إنشاء المبنى الآخر، إلى جانب موقف الكتب المدرسية وحوافز المعلمين.



وأضافت أن الوزارة أبدت اهتمامًا باحتياجات المدرسة، ووجّهت بإرسال لجنة لمتابعة أوضاعها والوقوف على المشكلات الموجودة بها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، موضحة أن سيارة تابعة للوزارة تولت نقلها برفقة نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر، لحضور اللقاء مع الوزير.

وكشفت صالحة عن جانب من حديث الوزير معها، مشيرة إلى أنه أكد أهمية دور مدير المدرسة ومكانته، قائلًا: «مدير المدرسة وزير في مدرسته، محدش يتعدى عليه»، مؤكدة أن هذه الكلمات كان لها تأثير إيجابي كبير عليها ورفعت من معنوياتها.

وعن ردود الفعل على مقاطع الفيديو التي ظهرت من داخل المدرسة، أعربت صالحة عن سعادتها بالدعم الذي تلقته من المواطنين والإشادات بما تم إنجازه داخل المدرسة، قائلة: «مبسوطة بدعم الناس.. وصدق اللي قال يا مصر بتعمليها إزاي».



ونفت مديرة المدرسة ما تردد بشأن حصول المدرسة على تبرعات من أشخاص للمساهمة في أعمال التطوير، مؤكدة: «مخدناش تبرعات من حد خالص، ولا حد جاب لنا حاجة».

وأكدت صالحة تمسكها بمهنة التعليم وحبها للعمل، قائلة: «بعشق مهنتي وبخلص فيها.. ولو بصينا للمرتب مش هنشتغل»، موضحة أن حرصها على مصلحة الطلاب وخدمة المدرسة يمثلان الدافع الأساسي وراء ما تبذله من جهد.

وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم مسبقًا بموعد زيارة محافظ القليوبية للمدرسة، مؤكدة أن تركيزها ينصب على أداء مهامها ومتابعة شؤون الطلاب والمدرسة، معربة عن تقديرها للتكريم الذي حصلت عليه، والدعم الذي وجدته من المواطنين وزملائها.