أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يشعلان السوشيال ميديا في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ياسمين صبري فى الصورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مما أثار إعجاب متابعيها.

وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.



وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج.





واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.



