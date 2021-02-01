13 باحثا من جامعة حلوان خلال حفل تخرج الدفعة الأولى لبرنامج التميز البحثي متعدد التخصصات





انطلاقا من الطفرة التي تشهدها جامعة حلوان فى مجال البحث العلمى، تسلم أمس ١٣ باحثا من الجامعة شهادات التخرج خلال حفل تخرج الدفعة الأولى للبرنامج الريادى ( التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجمعة للتنمية المستدامة)،الذى يأتي في إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وينك المعرفة المصرى، ومؤسسة E Knowledge. وقد شارك فى البرنامج ٣٣ باحثًا من ١٤ جامعة مصرية.





و حضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





و قد أكد الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تضم تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته، موضحا أن حزمة الإجراءات و السياسة التي اتبعتها الجامعة أسهمت في تشجيع و دعم البحث العلمى و توفير كل الإمكانات لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كما وكيفا، مع التركيز على مجالات بحثية جديدة، كما أوضح سيادته أن الجامعة تفخر بإنشائها أول كلية للدراسات العليا والبحوث البينية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى تعد أكبر كلية ممثلة في هذا البرنامج و قد قدم رئيس الجامعة التهنئة للباحثين الذين اجتازوا هذا البرنامج .





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وأفادت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تعمل دائما على دعم وتحفيز الباحثين في جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية و تشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.





والجدير بالذكر أن برنامج التميز البحثي هو برنامج تدريب شامل لبناء القدرات وتعزيز البحث العلمي المتعدد التخصصات في الجامعات المصرية تم تنفيذه في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر عام 2020.





و يهدف البرنامج، من خلال الجلسات التفاعلية عبر الإنترنت، إلى تقديم محتوى علمي ومناقشات عملية وتطبيقات فى نماذج واقعية، تجمع بين العمل الفردى والجماعى، مع تقييم جميع الأعمال المقدمة من الملتحقين بالبرنامج من خلال مقاييس محددة بنتائج المهارات المعرفية والعملية، ومدى المشاركة الفعالة؛ و ذلك من أجل تطوير الكفاءات الأساسية للبحوث متعددة التخصصات بناء على أهداف النمو الاقتصادى، والسياسات الحكومية، وردود أفعال أصحاب المصلحة المصريين، واستشارة الخبراء الدوليين.





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