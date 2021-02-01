حسام داغر يكشف السبب وراء "ستوديو الممثلين".. ومن هو ميزنر؟

قال الفنان حسام داغر، إنه يكتب في كتابه الجديد "ستوديو الممثلين" من حوالي 3 سنوات، وهو من الكتب التي تتحدث وتعرض مدارس مختلفة من التمثيل، كاشفا السبب الرئيس وراء كتابته وهو دراسته منذ 10 سنوات منهج ميزنر للتمثيل السينمائي، وقد حصل على هذا التدريب في أمريكا، وبعد ذلك أصبح يدرس هنا في مصر.





وتابع حسام داغر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه كان يدرب هذ ا المنهج لعدد محدود، منوها: "كل اللي اتعلمته في النهاية بوصل ده لعدد من الناس، ليه ما وصلوش لعدد اكبر"، ومن هنا جاءت فكرة الكتاب وقام بتبسيط المعلومات ليكون متاح لاي موهوب وليس الدارسين فقط.





وأوضح اننا لدينا مشكلة في مصر انه لا يوجد الكثير من كتب التمثيل "مش موجودة بكثرة"، الا الكتب المعروفة على مستوى العالم، لافتا الي انه لم يكتب كل المناهج ومدارس التمثيل بشكل واضح، وذلك لأنه اراد ان يبدأ من اهم النطاق التي يقف عليها اي ممثل اوموهوب فليس منهم الكثيرين يعرفون منهج "ميزنر" للتمثيل، الي جانب انه يحتوى على كل التمارين المطلوبة او الذي يجب على الممثل القيام بها، بالإضافة الي جزء كبير جدا خاص بثقافة الممثل في انه يجب ان يعرف قدسية المهنة، واصول تجسيد الشخصيات والتمثيل.



