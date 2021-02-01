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أخبار العالم

احترموا أصوات الشعب.. أول تعليق من بريطانيا على انقلاب ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:22 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
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شيماء مصطفى
أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، واعتقال عدد من السياسيين والمدنيين بها.

وقال جونسون في تغريدة على موقع "تويتر": "أدين الانقلاب والاحتجاز غير القانوني للمدنيين في ميانمار، بمن فيهم أونج سان سوتشي مستشارة الدولة".

وطالب رئيس الوزراء البريطاني، جيش ميانمار باحترام أصوات الشعب وإطلاق سراح القادة المدنيين.

ومن جانبه، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بشأن حالة الطوارئ التي فرضها جيش ميانمار، معلقًا عليها بموقع "تويتر": "يجب احترام الرغبات الديمقراطية لشعب ميانمار، وإعادة عقد الجمعية الوطنية بسلام".

وكان الجيش قد استولى على السلطة، في وقت مبكر الاثنين، بعد إطاحة حكومة أونج سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
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