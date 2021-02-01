حكم الحلف على سبيل المزاح دون عقد النية .. علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: إن الحلف والقسم بالله سبحانه وتعالى وما نحوها من صيغ الحلف ينبغي التوقف عندها وعدم الاستهانة بها بجعلها شائعة على اللسان بداعي ودون داعي.





وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « ما حكم الحلف من دون عقد نية وإنما على سبيل المزاح ؟»، أن لا يجوز الحلف على سبيل المزاح ، وإنما هناك ما يُسمى بيمين الطعام، منوهًا بأنه يُذكر تبركًا وليس بعقد النية، كمن ينادون الآخرين بمقولة : «تعال لشرب الشاي .. والله تشرب شاي».





وأضاف أن يمين الطعان هذا تبركًا وليس معناه القسم على أمر ما ، وهذا يُسمى بيمين الطعام عند العلماء ولا شيء فيه ولا كفارة، فهو على سبيل المجاملة وليست حقيقية، والناس تعودت عليه للتبرك وليذكروا اسم الله تعالى، حتى أن المصريين سموها عزومة المراكبية ، فنجد أحدهم فوق سقالة أو بقارب في الماء وعندما يلقي أحدهم عليه السلام ، فيرد السلام ويقول : «والله اتفضل معنا»، فكيف ذلك وأين وهو في الماء أو فوق السقالة .





حكم الحلف بالنبي