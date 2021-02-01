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رياضة

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:06 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عمرو الحلوانى

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .



وضم قائمة الأهلى كلا من :



حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.


خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.


خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.


خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.



ومن المقرر أن يخوض الأهلى أول مباراة له بمونديال الأندية مساء الخميس المقبل أمام الدحيل القطري فى ربع نهائى البطولة .

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