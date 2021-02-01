رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .





وضم قائمة الأهلى كلا من :





حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.





خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.





خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.





ومن المقرر أن يخوض الأهلى أول مباراة له بمونديال الأندية مساء الخميس المقبل أمام الدحيل القطري فى ربع نهائى البطولة .