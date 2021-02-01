رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .
وضم قائمة الأهلى كلا من :
حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن
أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.
خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية،
محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.
خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.
ومن المقرر أن يخوض الأهلى أول مباراة له بمونديال الأندية مساء الخميس المقبل أمام الدحيل القطري فى ربع نهائى البطولة .