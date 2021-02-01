إشادة دولية بجهود سلطنة عُمان في إنقاذ "حوت" عالق ببحر العرب

أشادت الوكالة الدولية لصيد الحيتان، بجهود سلطنة عُمان في إنقاذ الحوت الأحدب، الذي كان عالقًا في الشباك بميناء الدقم العُماني.





وأوضحت الوكالة أن الحوت الأحدب في بحر العرب فريدًا من نوعه كونه من المجموعة الوحيدة من هذا النوع التي لا تهاجر بل تقضي عمرها كله في بحر العرب، مشيرة إلى أنها أدرجته من المجموعات الخمس الأكثر عُرضة لخطر الانقراض، مما يعني أن إنقاذ حوت واحد فقط له أثر كبير على التنوع الجيني واستعادة الأعداد.





وأشارت الوكالة الدولية إلى أن عملية إنقاذ الحوت التي قامت بها السلطات العُمانية ذات أهمية كبيرة، مؤكدة أن الحكومة العُمانية نجحت في الاستجابة لحالة الطوارئ وغيرها من الحوادث التي تهدد البيئة البحرية.





جدير بالذكر أن عملية إنقاذ الحوت تمت بتشكيل فريق من هيئة البيئة العُمانية وميناء الدقم وخبراء من شركة المحيطات الخمس، إلى جانب البحرية السلطانية العُمانية وسلاح الجو السلطاني العُماني.