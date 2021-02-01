تعيينات جديدة بجامعة عين شمس

أ صدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،قرارًا بتعيين الدكتور يحيي كمال عبد المنعم رئيسا لمجلس قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة لمدة ثلاث سنوات، تعيين الدكتورة منى أبو الفتوح رئيسا لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثة وتشخيص الأشعة بكلية طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات.





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كما أصدر رئيس جامعة عين شمس،قرارا بتجديد تعيين الدكتور إسلام طارق رئيسا لمجلس قسم التقويم بكلية طب الأسنان لمدة ثلاث سنوات، تجديد تعيين الدكتور نادية حمدي رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة لمدة عام وقيام الدكتور حسام أحمد صبحي بعمل رئيس مجلس قسم قانون المرافعات بكلية الحقوق لمدة عام.









وعلى جانب آخر، شارك اليوم ٥٠ طالبا كدفعة أولى من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة داليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح.



