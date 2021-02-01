البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 14211 نقطة.
فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4435 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2383 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3409 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 14211 نقطة.
فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4435 نقطة.
اقرأ ايضا ..أرباح مطاحن مصر الوسطى ترتفع خلال النصف الأول من العام المالى الجارى
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2383 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3409 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة.