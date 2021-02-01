ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر فبراير، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 11610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2388 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 14211 نقطة.


فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4435 نقطة.

اقرأ ايضا ..أرباح مطاحن مصر الوسطى ترتفع خلال النصف الأول من العام المالى الجارى

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2383 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 3409 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تواصل الارتفاع فى منتصف التعاملات

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

بدافع مشتريات المصريين.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

ترشيحاتنا

موسيماني يدرس استبدال أجايي بوليد سليمان في قائمة الأهلي بمونديال الأندية

رسميا .. الفيفا يعلن قائمة الأهلى المشاركة بمونديال الأندية

هل يرى الميت جنازته ومن يتبع نعشه إلى القبر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

هل تصح الصلاة حال قراءة سور القرآن بدون ترتيب ؟ الإفتاء تجيب

النادي الأهلي يحيي ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بصرف حافز أداء شهري إضافي لشاغلي الوظائف التعليمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج DODGE تقرر إيقاف أكبر محركاتها.. صور

سر وجود مقبرة سيارات فاخرة بملايين الدولارات في دبي .. شاهد

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الروكفورت