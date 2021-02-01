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اقتصاد

بقيمة 29.85 مليون جنيه.. ارتفاع أرباح مطاحن مصر الوسطى خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:06 م
مطاحن مصر الوسطى
مطاحن مصر الوسطى
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محمد صبيح
كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى،التابعة للقابضة للصناعات الغذائية،عن ارتفاع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري هامشيًا، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، اليوم الاثنين، أنها سجلت صافي ربح بلغ 47.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 253.9 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 266.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 29.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 29.44 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت الشركة، إلى أن رصيد النقدية بالبنوك والصندوق في نهاية أكتوبر الماضي بلغ 301.7 مليون جنيه.

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