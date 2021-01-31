انخفاض الأجور والأعباء دعمت زيادة أرباح النيل للأدوية

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام، أن نمو أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 الى 39.12 مليون جنيه يرجع لعدة أسباب.





وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن نمو ارباحها خلال نفس الفترة يرجع إلى انخفاض الأهلاك والفوائد إلى 9.3 مليون جنيه، مقابل 12.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.





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أشارت الشركة ، الى تراجع حجم الاعباء والخسائر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 16.6 مليون جنيه، مقابل 25.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019 كأحد أهم عوامل ارتفاع ارباحها.





وتابعت "خلال الفترة من يوليو حتى 31 ديسمبر 2020 تراجع حجم الخدمات المشتراه إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 18 مليون جنيه، فيما انخفضت الأجور إلى 80.9 مليون جنيه مقابل 98.2 مليون جنيه.





وكشفت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، عن النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 12.1 بالمائة على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.





