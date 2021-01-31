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اقتصاد

غدا.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير.. كافة الطرق

الأحد 31/يناير/2021 - 09:03 م
تسجيل قراءة عداد
تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي
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مايكل عياد
تبدء شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، غدا الإثنين، الموافق 1 فبراير 2021،  تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجديد فبراير 2021، وذلك عبر طرق عدة متاحة عبر الشركة.

وبحسب الشركة تستمر عملية استقبال قراءة عداد الغاز المنزلي من المواطنين لمدة 15 يوما، وحذرت الشركة المواطنين من أهمية تسجيل قراءة العداد خلال تلك الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر الجاري كمتوسط عن الاستهلاك.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى: 

2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة، مدينتى، العجوزة، الزاوية الحمرا، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر.
5. تطبيق موبايل ماي فوري.
6. تطبيق موبايل جوميا.
7. من خلال مكاتب البريد المصري.
8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري، مصاري، أمان،  بي، خدماتي، ضامن).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.
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